Новинка недели - внедорожник Lamborghini за невероятные 15 миллионов рублей

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Разгон до 100 километров в час занимает всего 3,6 секунды, максимальная скорость — 305 км/ч. Задние колеса умеют подруливать до 3 градусов в каждую сторону, помогая ювелирно проходить повороты. В салоне — царство кожи, алюминия, карбона и мультимедиа-дисплеев.Все это легко дружит со смартфонами на Android и iOS, есть продвинутая аудиосистема из 21 динамика (они выдают 1700 Вт звука), в подлокотнике спрятан блок для беспроводной зарядки гаджетов. В России новинка появится к маю по стартовой цене 15 200 000 рублей!Уже известно, что выделенная на страну квота в 50 автомобилей фактически раскуплена.Фото: Quto.ru