Новейший российский истребитель получил официальное название

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«Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 — теперь мы будем его величать именно таким именем», — сказал Бондарев.Летом 2017 года о присвоении новому истребителю названия Су-57 сообщали французские СМИ. Тогда в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) это сообщении РБК прокомментировать отказались.​Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года на заводском аэродроме в Комсомольске-на-Амуре. В последующие годы испытательные полеты совершали второй и третий опытные образцы нового самолета. В 2013 году еще две машины своим ходом прибыли с Дальнего Востока в подмосковный Жуковский.В сообщении ОАК отмечается, что по сравнению с истребителями предыдущих поколений новый самолет, сочетающий в себе функции ударного самолета и истребителя, обладает рядом уникальных особенностей. В частности, он оснащен принципиально новым комплексом авионики, которая снижает нагрузку на летчика, а его бортовое оборудование позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы.Точные данные о летно-технических характеристиках Су-57 засекречены, но в воздухе, по словам Бондарева, он способен на такое, что «ни в сказке сказать, ни пером описать».«Каждая страна, наверное, хочет иметь такие самолеты, а у нас они есть», — говорил, комментируя полет Т-50, главнокомандующий ВКС.В июле 2017 года Бондарев упоминал, что первый этап испытаний Т-50 планируется завершить в декабре текущего года. В свою очередь, замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что первая серийная закупка Т-50 запланирована в рамках госпрограммы вооружений на 2018–2025 годы.Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда