Новая система господдержки в автопроме заработает летом

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Баллы будут начисляться за локализацию сборочных операций, использование российских комплектующих и сырья. В итоге размер господдержки для каждого автопроизводителя будет зависеть от количества набранных баллов.«На начальном этапе для большинства субсидий этот объем баллов будет небольшой», — пояснил Козак.Таким образом, промышленные субсидии смогут получать как подписавшие СПИК производители, так и те, кто этого не сделал, но имеет высокий уровень локализации и получил достаточно баллов. Вице-премьер подчеркнул, что планка баллов будет зафиксирована на ближайшие три года, а затем ежегодно повышаться.По мнению Козака такая система создаст равные конкурентные условия присутствия на российском рынке для всех автоконцернов. Напомним, до 1 июля все действующие автопроизводители будут получать так называемый блок промышленных субсидий, после 1 июля — только те, кто заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК) на действующих условиях.