Норма для птички? Названа безопасная для здоровья порция картошки фри

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале American Journal of Clinical Nutrition, употребление стандартной порции картофеля фри из 40–50 долек два-три раза в неделю ведёт к ожирению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабету.— Не так много людей, которые отказываются от трёх четвертей заказа порции картофеля фри. Я думаю, что было бы хорошо, если бы в заказе были салат и только шесть картофелинок, — заявляет профессор.Больше всего врачи советуют избегать закусок, которые состоят не просто из картофеля фри, а куда добавляются ещё сыр, чили или другие приправы, ведь из-за этого они могут содержать до 1000 килокалорий на порцию. Весной этого года журнал Time отнёс картофель фри к блюдам — убийцам сердца.