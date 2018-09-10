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"Никто пальцем не затыкает". Космонавт показал дыру в обшивке "Союза"

10 сентября 2018 21:38
141
По словам Сергея Прокопьева, сейчас космонавты работают в
Российский космонавт Сергей Прокопьев показал место, в котором была зафиксирована утечка воздуха. Видеообращение специалиста опубликовано в "твиттере" "Роскосмоса", передает life.ru.

— Друзья, решил снять видео, чтобы ответить на ваши многочисленные комментарии и развеять слухи. На МКС всё спокойно! Чувствительный прибор привёл нас в отсек АСУ, где за накладкой мы обнаружили двухмиллиметровое отверстие, куда уходил наш воздух. Вечером того же дня мы наложили первый слой специального сертифицированного двухкомпонентного герметика, на следующий день — второй и третий слой, — сказал Прокопьев.

По его словам, сейчас бытовой отсек полностью герметичен и космонавты выполняют свою работу в штатном режиме.

Напомним, ночью 30 августа на Международной космической станции сработал сигнал утечки воздуха из-за появления микротрещины в корпусе "Союза МС-09". Ранее стало известно, что отверстие от сверла в обшивке, которое привело к ЧП на МКС, появилось, когда корабль уже был собран. 
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Комментарии



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