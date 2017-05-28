Николая Баскова восхитила автозаправка под Сызранью
28 мая 2017 10:35
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Ночью 25 мая мимо Сызрани проезжал российский артист Николай Басков. Это обстоятельство так бы осталось незамеченным, если бы его автомобилю, который вез «золотой голос России» из Самары в Пензу, не надо было заправиться. Волею случая выбор водителя пал на совсем новую заправку «Газпромнефть» в 2 километрах от «ульяновского» перекрестка трассы М-5 «Урал». Николай Басков после концерта в Самаре, видимо, также решил поразмяться и зашел в магазин при АЗС. Неизвестно, как часто артист вообще попадает на автозаправки, но увиденное его поразило настолько, что он решил в 2 часа ночи записать видео и запостить его в Instagram.
«Вы не поверите. Мы сейчас находимся в Сызрани. И эта заправка просто произвела на меня колоссальное впечатление! Это просто невероятно»! – так начал Николай Басков свою запись. Далее артист удивился широкому разнообразию на прилавках, наличию банкомата и кафе в одном месте. Но больше всего его поразили девушки, работавшие на заправке в эту ночь. Одной из сотрудниц даже выпала честь поцеловать кумира многих россиян в щеку.
Примечательно, что утром того же дня на эту же заправку, видимо по рекомендации шефа, заехала и команда певца. По словам уже сменившегося персонала, члены команды «опустошили кафе» и сделали запись в книге жалоб и предложений: «От всей команды Николая Баскова шоу «Игра» огромное спасибо за прекрасное обслуживание. Они достойны премии».
Примечательно, что автозаправка «Газпромнефть» на 888 километре трассы М-5 «Урал» открылась совсем недавно, на ней еще идут работы по благоустройству, и она не отмечена на сайте компании. Так что такая реклама со стороны известного артиста, запись за 12 часов просмотрели более 33 тысяч раз, придется новой точке как нельзя кстати, пишет "Маленькая Сызрань".
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