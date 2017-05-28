Я нашел ошибку
Главные новости: 
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
МЧС: Ночью, 29 мая, в Самарской области местами ожидаются заморозки
Грузовик с номерами Ленинградской области подъехал к мосту, водитель, осознав, что проехать под ним из-за высоты фургона не сможет, сдал назад.
В Сызрани на дороге под железнодорожным мостом столкнулись фура MAN и джип BMW
ЮИДовцы подготовили для ребят увлекательный спектакль, в ходе которого в игровой форме повторяли правила поведения на дороге.
В Волжском районе сотрудники ГИБДД и активисты ЮИД провели урок ПДД на свежем воздухе
Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен.
В Тольятти задержан молодой человек, сорвавший цепочку у женщины
Патрульные обнаружили у них рыболовные снасти – косынку, резиновый амортизатор, леску, крючки.
В Жигулевске Росгвардия задержала двух браконьеров, выловивших 20 судаков
На ремонт потратят 270 млн рублей.
Струковский сад закрыли до осени на реконструкцию
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Борские полицейские задержали молодого человека, укравшего у студента кроссовки и джинсы
В Тольятти сегодня из-за фестиваля ограничат движение на набережной
В Тольятти сегодня из-за фестиваля ограничат движение на набережной
сегодня  Воскресенье,28 мая, 16:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/05:
USD 56.76
0.69
EUR 63.67
0.66
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Николая Баскова восхитила автозаправка под Сызранью

28 мая 2017 10:35
152
Николая Баскова восхитила автозаправка под Сызранью
А его команда потребовала премии для персонала.

Ночью 25 мая мимо Сызрани проезжал российский артист Николай Басков. Это обстоятельство так бы осталось незамеченным, если бы его автомобилю, который вез «золотой голос России» из Самары в Пензу, не надо было заправиться. Волею случая выбор водителя пал на совсем новую заправку «Газпромнефть» в 2 километрах от «ульяновского» перекрестка трассы М-5 «Урал». Николай Басков после концерта в Самаре, видимо, также решил поразмяться и зашел в магазин при АЗС. Неизвестно, как часто артист вообще попадает на автозаправки, но увиденное его поразило настолько, что он решил в 2 часа ночи записать видео и запостить его в Instagram.

«Вы не поверите. Мы сейчас находимся в Сызрани. И эта заправка просто произвела на меня колоссальное впечатление! Это просто невероятно»! – так начал Николай Басков свою запись. Далее артист удивился широкому разнообразию на прилавках, наличию банкомата и кафе в одном месте. Но больше всего его поразили девушки, работавшие на заправке в эту ночь. Одной из сотрудниц даже выпала честь поцеловать кумира многих россиян в щеку.

Примечательно, что утром того же дня на эту же заправку, видимо по рекомендации шефа, заехала и команда певца. По словам уже сменившегося персонала, члены команды «опустошили кафе» и сделали запись в книге жалоб и предложений: «От всей команды Николая Баскова шоу «Игра» огромное спасибо за прекрасное обслуживание. Они достойны премии».

Примечательно, что автозаправка «Газпромнефть» на 888 километре трассы М-5 «Урал» открылась совсем недавно, на ней еще идут работы по благоустройству, и она не отмечена на сайте компании. Так что такая реклама со стороны известного артиста, запись за 12 часов просмотрели более 33 тысяч раз, придется новой точке как нельзя кстати, пишет "Маленькая Сызрань".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
28 мая 2017  15:45
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
МЧС: Ночью, 29 мая, в Самарской области местами ожидаются заморозки
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.   Социум
12
28 мая 2017  14:27
ЮИДовцы подготовили для ребят увлекательный спектакль, в ходе которого в игровой форме повторяли правила поведения на дороге.
В Волжском районе сотрудники ГИБДД и активисты ЮИД провели урок ПДД на свежем воздухе
ЮИДовцы подготовили для ребят увлекательный спектакль, в ходе которого в игровой форме повторяли правила поведения на дороге.    Социум
75
28 мая 2017  10:58
В Самаре прошел XXIV Фестиваль прессы
В Самаре прошел XXIV Фестиваль прессы
Всего на Фестивале было развернуто более 20 площадок. Социум
173
Весь список

Здравоохранение
27 мая 2017  20:27
Завтрашние врачи присматривают место работы.
В СамГМУ состоялась «Ярмарка вакансий»
Завтрашние врачи присматривают место работы.  Здравоохранение
275
27 мая 2017  16:05
Участники велосипедного пробега «Против СПИДа и наркотиков» собрались на Маяковском спуске, где развернулась мобильная лаборатория «Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
Масштабный праздник спорта и здоровья состоялся на самарской набережной
Участники велосипедного пробега «Против СПИДа и наркотиков» собрались на Маяковском спуске, где развернулась мобильная лаборатория «Самарского... Здравоохранение
208
27 мая 2017  14:12
Она позволяет следить за динамикой развития микробиологической ситуации и пресекать внутрибольничные инфекции. А еще избавляет врачей от массы бумажной работы, помогая больше времени уделить лечению пациентов.
Программа, разработанная молодым ученым СамГМУ, внедрена в клиниках университета
Она позволяет следить за динамикой развития микробиологической ситуации и пресекать внутрибольничные инфекции. А еще избавляет врачей от массы бумажной работы,... Здравоохранение
329
Весь список

Туризм
23 мая 2017  16:43
Международный Российский Туристический Форум
Международный Российский Туристический Форум
 Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
52
11 мая 2017  13:38
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
251
8 мая 2017  11:22
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
390
Весь список
Образование
26 мая 2017  16:07
Соответствующее решение было принято сегодня Ученым советом СамГТУ.
В Самаре ликвидируют АСИ. Структурные подразделения АСИ получат больше полномочий
Соответствующее решение было принято сегодня Ученым советом СамГТУ.  Образование
940
26 мая 2017  13:35
Мордовский культурный центр г.о. Тольятти завершил цикл уроков патриотизма
Мордовский культурный центр г.о. Тольятти завершил цикл уроков патриотизма
 В новом учебном году планируется расширить возрастную группу. Образование
164
25 мая 2017  14:41
Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому для участников с особыми возможностями здоровья.
29 мая в Самарской области выпускники напишут ЕГЭ по географии и информатике
 Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому... Образование
229
Весь список

Культура
27 мая 2017  20:45
26-летний режиссёр является самым молодым участником программы
Российский фильм "Теснота" получил награду на Каннском кинофестивале
26-летний режиссёр является самым молодым участником программы "Особый взгляд" в этом году. Культура
174
27 мая 2017  09:25
В Самаре сегодня пройдет лекция о стиле в истории искусства – модерне
В Самаре сегодня пройдет лекция о стиле в истории искусства – модерне
Мероприятие состоится в Музее модерна.   Культура
246
26 мая 2017  16:54
В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от 4 до 90 лет.
В Самарской филармонии состоится гала-концерт «Расцвела под окошком белоснежная вишня»
В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от... Культура
191
Весь список
Мода
19 мая 2017  17:18
Кроссовки в Санкт-Петербурге
Кроссовки в Санкт-Петербурге
 В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия.   Мода
99
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
213
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
495
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
983
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
670
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1358
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1476
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1663
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2940
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1553
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1207
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
753
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1105
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2378
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3374
Весь список

Мероприятия
В Волжском районе сотрудники ГИБДД и активисты ЮИД провели урок ПДД на свежем воздухе
В СамГМУ состоялась «Ярмарка вакансий»
Масштабный праздник спорта и здоровья состоялся на самарской набережной
Весь список
Популярное
за сегодня

Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

1087

На Южном шоссе в Тольятти погиб водитель микроавтобуса

999

В Самаре похолодает и пройдут дожди

530
за неделю

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4702

В Самаре ожидаются дожди, возможно с грозами

1859

Выпускники Самары станцевали вальс на набережной

1721
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Бабич Михаил Викторович

Еналеев Нязыфь Идрисович

Немов Алексей Юрьевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда