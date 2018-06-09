Николай Усков, возглавлявший российскую версию журнала Forbes последние два года, уволен по решению собственни

Причина увольнения, как пояснил собеседник РБК, — «неудовлетворенность качеством работы Николая Ускова, систематические нарушения трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора «о неконкуренции». В рамках заключенного с медиа-менеджером контракта он не имел права, в частности, участвовать в «сторонних мероприятиях других брендов», но это положение нарушал неоднократно, уточняют в группе. В каких именно проектах участвовал Усков в нарушение контракта, в ACMG не сказали.«Это не единомоментное решение [об увольнении] — переговоры о прекращении сотрудничества на основании мирового соглашения с Усковым начались давно, но он отказывался от всех предложенных вариантов и продолжал систематически нарушать договоренности и трудовую дисциплину, поэтому компания была вынуждена пойти на одностороннее расторжение контракта с ним», — отмечают в ACMG.​Кандидатура нового главного редактора, как рассказывали ранее источники РБК, должна быть представлена глобальному владельцу Forbes — Forbes Media LLC. «Что касается взаимоотношений с лицензиаром, по условиям лицензионного договора мы не можем комментировать процедурные вопросы», — отметил представитель ACMG.На запрос РБК Усков сообщил, что «не может пока говорить».О том, что Усков станет новым главным редактором Forbes, было объявлено в январе 2016 года. На этом посту он сменил Эльмара Муртазаева, руководившего журналом с января 2014 года. ​Назначение Николая Ускова главредом обеспечит «системное развитие всех медийных проектов под брендом Forbes», заявлял тогда владелец ACMG Александр Федотов.До этого Усков с 2003 по 2012 год был главным редактором российской версии журнала GQ. В 2012 году возглавил медиагруппу Михаила Прохорова «Живи!», в состав которой на тот момент входили журналы «Сноб», «Русский Пионер», кабельный телеканал «Живи!» и сайт snob.ru. В начале 2013 года группа прекратила свое существование, к тому времени было решено развивать дальше только два проекта — телеканал «Живи!» и «Сноб». Руководить последним стал Усков.Средняя аудитория одного номера журнала Forbes в сентябре 2017 — феврале 2018 года равнялась, по данным Mediascope, почти 1,1 млн человек старше 12 лет, проживающих в крупных городах. В марте-июле 2016 года это показатель был чуть выше — 1,3 млн человек.Ежедневная всероссийская аудитория сайта Forbes.ru на стационарных компьютерах и ноутбуках в апреле 2018 года составляла 55,3 тыс. человек в возрасте от 12 до 64 лет. Два года назад, в апреле 2016-го, это были почти 152 тыс. человек, в январе 2016-го, когда Николай Усков стал главным редактором, — 159 тыс.​