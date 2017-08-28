Николай Меркушкин пригласил Дмитрия Медведева посетить школу будущего в Южном городе

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В начале селекторного совещания Медведев отметил, что в учебные заведения страны придут учиться около 30 млн человек, а за школьные парты сядет 15,5 млн школьников, из них 1,8 млн детей пойдут в первый класс. Глава Правительства подчеркнул: первоочередная задача для всех уровней власти - обеспечить им качественное образование.Он особо отметил, что 1 сентября в стране откроется 76 новых школ, а до конца года – еще 94. В них будет обучаться почти 100 тыс. юных россиян.«Динамика очень неплохая. Столько школ, сколько мы построили за последние два года, мы не строили никогда. Причем эти школы - действительно школы нового поколения, в которых внедряются передовые методики и технологии обучения,включая цифровые», - сказал Премьер-министр.Также он призвал участников совещания не забывать о действующих школах, которые требуют не меньшего внимания: многим необходим не только текущий, но и капитальный ремонт.О подготовке к новому учебному году в Самарсакой области Дмитрию Медведеву рассказал губернатор. Глава региона рассаказал, что в Самарской области 1 сентября примет первых учеников новая школа в микрорайоне «Южный город». Еще три объекта будут введены в эксплуатацию до конца 2017 года - в с. Новодевичье, Сергиевске, а также здание начальной школы лицея авиационного профиля Самары.«Одна из них, на 1500 мест, - уникальная, экспериментальная. Мы бы хотели пригласить Вас, Дмитрий Анатольевич, посетить эту школу. Она построена по совместной федеральной программе. Там выполнены не только все федеральные стандарты: дополнительно за счет внебюджетных источников выделено почти 200 млн рублей для того, чтобы сделать ее школой будущего», - сказал губернатор, сообщает пресс-служба облправительства.