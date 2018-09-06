Николай Малаков о "Фабрике-кухня": "Считаю, что филиалу Третьяковской галереи здесь быть!"
6 сентября 2018 14:31
211
Построенная для завода имени Масленникова Фабрика-кухня имеет уникальную архитектуру — она представляет собой серп и молот. После банкротства предприятия в здании размещались кулинария, спортивные учреждения, ночной клуб, офисы. В 1999 году здание и вовсе было превращено в торговый центр. В 2012 году Дмитрий Азаров, будучи главой Самары, и действующий на тот момент депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн вместе с общественностью начали борьбу за спасение объекта. Дмитрий Азаров подчеркнул, что здание устояло благодаря самарцам во главе с бывшим главным архитектором города Виталием Стадниковым: «Это здание спасли общественники. Виталий Стадников, в хорошем смысле, поднял шум, когда возникла угроза для этого уникального объекта. Люди на протяжении многих лет охраняли Фабрику-кухню и надеялись, что здание обретет новую жизнь».
Сегодня там ведутся противоаварийные работы. По словам Александра Хинштейна, со стен сняли штукатурку, расширили оконные проемы и теперь здание выглядит также, как в 1932 году, когда оно было построено. Напомним, в таком состоянии Фабрику-кухню 4 сентября увидела и оценила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время своего визита в Самару. Она осталась под впечатлением от объекта и не исключила, что в здании может быть открыт филиал государственной галереи, которая в 2021 году закроется на реконструкцию.
«Мне трудно вспомнить другое здание в нашей стране, которое было бы столь интересно по своему замыслу, конфигурации и исполнению, — сказала после осмотра Фабрики-кухни Зельфира Трегулова. — Сейчас, когда мы стоим уже в очищенной от различных наслоений конструкции, видим невероятные достоинства этого здания, потрясающее внутреннее пространство, становится понятно, что его нужно использовать как важнейший культурный, художественный, просветительский центр. Нам будет очень интересно работать над этим проектом».
В тоже время она пояснила, что окончательное решение примет Министерство культуры России. И 6 сентября во время посещения Фабрики-кухни и.о. Министра культуры РФ Николай Малаков официально заявил, что в здании будет открыт филиал Третьяковской галереи: «Думаю, что в скором времени двери этого прекрасного здания будут открыты для жителей города, области и всей России!».
И.о. Министра также отметил роль общественности в этом решении. Среди жителей города проводился опрос на тему того, чтобы они хотели видеть в Фабрике-кухне. Большинство проголосовало за филиал Третьяковской галереи. Этот вариант обогнал по популярности Русский музей и музей архитектуры Щусева.
«Прежнее руководство региона к вопросу сохранения уникального здания Фабрики-кухни относилось прохладно. Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн с первых шагов взялись за этот проект. Благодарен за то, что среди жителей области провели серьезный опрос», — сказал Николай Малаков.
Отреставрировать здание Фабрики-кухни планируют к концу 2021 года. Там будут размещаться экспонаты галереи по специализациям — XX век и современное искусство. Работа филиала также подразумевает и огромный объем общеобразовательных программ, специальных занятий с детьми, подростками, демонстрацию фильмов и лектории, то есть все то, что реализуется в Третьяковской галерее, на Крымском валу. После реконструкции Фабрика-кухня станет крупнейшим арт-пространством региона — почти 8 тыс. кв.м выставочных площадей.
«Общественное обсуждение, тестирование этой идеи показывают, что у людей сегодня есть к этому интерес. С открытием филиала галереи статус приобретает не только музей, но и город, и регион», — заметил глава региона, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 сентября 2018 18:34
Проект стал межвузовской площадкой, объединяющей творческую молодежь СО. Социум
4
6 сентября 2018 17:53
И.о. министра культуры РФ Николай Малаков был также впечатлен новым театром. Социум
89
6 сентября 2018 17:33
Участником конкурса может стать студент вуза или ссуза Самарской области, который уже успел проявить себя в научной, творческой, спортивной или другой... Социум
87
Здравоохранение
6 сентября 2018 10:29
За последний год в медучреждении провели по-настоящему масштабную работу. Здравоохранение
140
6 сентября 2018 09:51
Теперь врачи выплатят пострадавшей 744 тысячи рублей. Здравоохранение
225
5 сентября 2018 23:43
Диклофенак может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов. Здравоохранение
501
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
78
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
136
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
876
Туризм
5 сентября 2018 13:18
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
196
5 сентября 2018 09:26
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
155
4 сентября 2018 10:15
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
207
Образование
6 сентября 2018 13:14
Дмитрий Азаров поздравил президента опорного университета Самарской области с присуждением почетного звания. Образование
169
5 сентября 2018 16:10
В школе придерживаются индивидуального подхода к обучению: ребята могут изучать предметы в разном темпе и на разных уровнях сложности, а после уроков выбрать... Образование
451
4 сентября 2018 23:48
Школьницы будут изучать международный этикет, а также немецкий и китайский языки. Образование
404
Культура
6 сентября 2018 13:36
В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Культура
116
6 сентября 2018 13:19
Теперь площадка соответствует высочайшему уровню постановок и профессионализму коллектива. Культура
136
6 сентября 2018 11:35
Фестиваль откроется 7 сентября. Культура
112
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
213
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1193
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1405
Видео
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
233
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
432
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
919
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1593
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1079
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1990
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
438
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1361
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
958
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1046
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1022
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
759
Мероприятия