Николай Малаков о "Фабрике-кухня": "Считаю, что филиалу Третьяковской галереи здесь быть!"

211

Построенная для завода имени Масленникова Фабрика-кухня имеет уникальную архитектуру — она представляет собой серп и молот. После банкротства предприятия в здании размещались кулинария, спортивные учреждения, ночной клуб, офисы. В 1999 году здание и вовсе было превращено в торговый центр. В 2012 году Дмитрий Азаров, будучи главой Самары, и действующий на тот момент депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн вместе с общественностью начали борьбу за спасение объекта. Дмитрий Азаров подчеркнул, что здание устояло благодаря самарцам во главе с бывшим главным архитектором города Виталием Стадниковым: «Это здание спасли общественники. Виталий Стадников, в хорошем смысле, поднял шум, когда возникла угроза для этого уникального объекта. Люди на протяжении многих лет охраняли Фабрику-кухню и надеялись, что здание обретет новую жизнь».Сегодня там ведутся противоаварийные работы. По словам Александра Хинштейна, со стен сняли штукатурку, расширили оконные проемы и теперь здание выглядит также, как в 1932 году, когда оно было построено. Напомним, в таком состоянии Фабрику-кухню 4 сентября увидела и оценила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время своего визита в Самару. Она осталась под впечатлением от объекта и не исключила, что в здании может быть открыт филиал государственной галереи, которая в 2021 году закроется на реконструкцию.«Мне трудно вспомнить другое здание в нашей стране, которое было бы столь интересно по своему замыслу, конфигурации и исполнению, — сказала после осмотра Фабрики-кухни Зельфира Трегулова. — Сейчас, когда мы стоим уже в очищенной от различных наслоений конструкции, видим невероятные достоинства этого здания, потрясающее внутреннее пространство, становится понятно, что его нужно использовать как важнейший культурный, художественный, просветительский центр. Нам будет очень интересно работать над этим проектом».В тоже время она пояснила, что окончательное решение примет Министерство культуры России. И 6 сентября во время посещения Фабрики-кухни и.о. Министра культуры РФ Николай Малаков официально заявил, что в здании будет открыт филиал Третьяковской галереи: «Думаю, что в скором времени двери этого прекрасного здания будут открыты для жителей города, области и всей России!».И.о. Министра также отметил роль общественности в этом решении. Среди жителей города проводился опрос на тему того, чтобы они хотели видеть в Фабрике-кухне. Большинство проголосовало за филиал Третьяковской галереи. Этот вариант обогнал по популярности Русский музей и музей архитектуры Щусева.«Прежнее руководство региона к вопросу сохранения уникального здания Фабрики-кухни относилось прохладно. Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн с первых шагов взялись за этот проект. Благодарен за то, что среди жителей области провели серьезный опрос», — сказал Николай Малаков.Отреставрировать здание Фабрики-кухни планируют к концу 2021 года. Там будут размещаться экспонаты галереи по специализациям — XX век и современное искусство. Работа филиала также подразумевает и огромный объем общеобразовательных программ, специальных занятий с детьми, подростками, демонстрацию фильмов и лектории, то есть все то, что реализуется в Третьяковской галерее, на Крымском валу. После реконструкции Фабрика-кухня станет крупнейшим арт-пространством региона — почти 8 тыс. кв.м выставочных площадей.«Общественное обсуждение, тестирование этой идеи показывают, что у людей сегодня есть к этому интерес. С открытием филиала галереи статус приобретает не только музей, но и город, и регион», — заметил глава региона, передает пресс-служба облправительства.