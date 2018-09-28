Ничего не остаётся. Депутат Госдумы пожаловалась на "маленькую зарплату"

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— Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. Плюс партия. Вот и всё, — сказала она.По её словам, в среднем зарплата депутата составляет 380 тысяч рублей.Ганзя отметила, что от зарплаты остаются лишь "одни долги по кредитной карте". Депутат также добавила, что проще тем, кто имеет другие доходы.