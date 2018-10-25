Независимый топливный союз предупредил об осеннем росте цен на бензин
25 октября 2018 17:23
98
По данным Московской топливной ассоциации на 22 октября, средняя цена литра бензина АИ-92 в Москве составила 42,09 руб., АИ-95 — 45,75 руб. То есть рост может составить до 6,5–7%.
Центробанк в начале октября предсказывал, что до конца года бензин и дизтопливо не будут дорожать. Стабильности ситуации будут способствовать принятые правительством меры, расширение объемов биржевых продаж и соблюдение крупными нефтяными компаниями договоренностей по заморозке цен, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.
Крупнейшие нефтяные компании в конце мая согласились заморозить цены на заправках, а правительство в ответ на это снизило акцизы на бензин и дизель. Но уже сейчас власти постепенно начнут отпускать цены, чтобы избежать взрывного роста в 2019 году из-за роста акцизов и налогов, считает Баженов. С 1 января акцизы на бензин и дизтопливо увеличатся в полтора раза, до 12,314 тыс. руб. и 8,541 тыс. руб. за тонну соответственно, а ставка НДС вырастет с 18 до 20%.
Один из основных признаков скорого роста цен на АЗС — рост оптовых цен на бирже, которые нефтяники по договоренности с правительством также до сих пор пытались сдерживать. За первые три недели октября, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 3,37%, до 50,762 тыс. руб за тонну, на АИ-95 — на 1,71%, до 55,7 тыс. руб. за тонну, на зимнее дизельное топливо — на 4,31%, до 55,9 тыс. руб. за тонну. Летом оптовые цены практически не росли.
Владельцы независимых сетей заправок, у которых в отличие от крупнейших нефтяных компаний нет ни добывающих активов, ни НПЗ, формально не были частью соглашения с правительством, но тоже удерживали цены, чтобы не растерять клиентов. Некоторые из них уже начали повышать ценники на заправках. Например, в начале октября стало известно, что Петербургская топливная компания подняла цены на дизель сразу на 4 руб., до 50 руб за литр, почти до такого же уровня цены подняли красноярские сети АЗС «КНП» и «25 часов».
Источник, близкий к одному из профильных министерств, заявил РБК, что власти не собираются отпускать цены на бензин. По его словам, сейчас усилия правительства направлены на то, чтобы «аккуратно войти в январь» с низкими ценами. Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания 24 октября заявил, что обстановка «неустойчивая и напряженная», но «ситуацию на топливном рынке удастся удержать под контролем».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 октября 2018 18:36
Аэротакси — а именно такую функцию предстоит выполнять аппарату — успешно прошло уже несколько тестовых испытаний. Социум
60
25 октября 2018 18:17
В Самарском университете пройдет торжественная церемония открытия Всероссийского фестиваля профессиональных и любительских театральных коллективов... Социум
48
25 октября 2018 17:56
Самару, Тольятти и Новокуйбышевск включили в федеральную программу «Умный город». Об этом стало известно 25 октября в ходе заседания рабочей группы при... Социум
85
Здравоохранение
25 октября 2018 15:32
Высокотехнологичная малоинвазивная методика, избавляющая от мучительных болей в спине и возвращающая пациентов к полноценной жизни, была освоена в Самарской... Здравоохранение
123
25 октября 2018 09:51
Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Здравоохранение
168
24 октября 2018 13:20
Уполномоченная организация в ближайшие дни развезет вакцину по поликлиникам губернии. Здравоохранение
233
Новости медицины
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
171
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
147
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
214
Туризм
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
161
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
268
21 октября 2018 10:45
Исследование показало, что в одиночные поездки чаще отправляются мужчины: 79% против 21% у женщин. Туризм
333
Образование
25 октября 2018 13:48
Диссертации ученых вуза включат в базу наряду с работами Кинга и Цукерберга. Образование
115
24 октября 2018 13:01
Выставка продлится до 16 ноября. Образование
183
23 октября 2018 13:31
В течение года ребята имели возможность написать и издать книги о самых ярких событиях школьной жизни. Образование
184
Культура
25 октября 2018 14:01
Будет показан спектакль «Жанна». Культура
122
25 октября 2018 10:30
Она исполнила роль в балете "Эсмеральда". Культура
152
24 октября 2018 20:21
На сцене САТОБ выступят ведущие солисты – этуали французского Театра Капитолия Тулузы Наталья де Фробервиль и Давит Галстян. Культура
214
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
538
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1501
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1691
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
323
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
494
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
472
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
532
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
495
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
962
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
798
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1189
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1238
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2350
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1758
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1934
Мероприятия