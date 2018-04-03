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Незадолго до отравления Юлия Скрипаль получила доступ к счету на $210 тыс, который принадлежал ее покойному брату

3 апреля 2018 20:27
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По словам родственницы Скрипалей, молодой человек отравленной после инцидента ни разу не вышел на связь.
Дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль незадолго до отравления получила доступ к банковскому счету, на котором лежало порядка £150 тыс. ($210 тыс.), сообщает Daily Mirror со ссылкой на слова членов семьи Скрипаля. Эти деньги принадлежали ее покойному брату Александру, передает РБК.

У Александра Скрипаля в совместной с женой собственности был дом в Великобритании. После развода его экс-супруга продала недвижимость и передала часть средств Александру Скрипалю. После того как Александр умер в 2017 году, доступ к счету имел его отец Сергей Скрипаль. Однако незадолго до отравления Юлия Скрипаль получила генеральную доверенность на использование счета. Деньги — порядка $210 тыс. — лежат в неизвестном российском банке, рассказала племянница Скрипаля Виктория.

Генеральную доверенность Юлия получила в конце февраля, пишет издание. 4 марта она и ее отец были найдены отравленными.

Виктория Скрипаль также рассказала о молодом человеке Юлии Скрипаль, который, по ее словам, после инцидента ни разу не вышел на связь. Он и Юлия жили вместе в Москве в квартире отца и собирались пожениться. «Этот человек — как призрак», — добавила Виктория.

О женихе Юлии Скрипаль, исчезнувшем после отравления, писал «Московский Комсомолец», материал которого упоминает Daily Mirror. В публикации газета называет его Станиславом и указывает, что он работает в частной фирме из сферы безопасности и комплексного технического контроля. По предположению издания, она может быть связана с российскими силовыми структурами.

Состояние 33-летней Юлии Скрипаль, в отличие от ее отца, на прошлой неделе значительно улучшилось. Как сообщили врачи британской клиники, она пришла в сознание и начала самостоятельно есть и пить. Сам Скрипаль остается в стабильном критическом состоянии. Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в разговоре с РБК предположил, что улучшение состояния Юлии Скрипаль могло произойти после того, как ей ввели антидот. «Это некая разновидность «Новичка», которую могли произвести где угодно. В Британии об этой программе сейчас знают гораздо больше, чем в России, потому что и британцы, и американцы все результаты забрали себе. Наверняка они подобрали какой-то антидот. Скрипалям сразу ввели антидот. Так как у нее [Юлии Скрипаль] организм молодой, в отличие от отца, она, наверное, легче это все перенесла», — пояснил эксперт.

После того как стало известно об улучшении состояния Юлии Скрипаль, Виктория Скрипаль, приходящаяся ей двоюродной сестрой, изъявила желание посетить ее. «Единственное, что я узнала у наших дипломатов, это то, что Юля открыла глаза, могла есть, пить и даже сказала несколько слов», — рассказала она Daily Mirror. Сейчас британские власти занимаются подготовкой визы для нее.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены отравленными 4 марта на скамейке неподалеку от кафе Zizzy в городе Солсбери. По версии Лондона, к произошедшему имеют отношение российские спецслужбы, использовавшие нервно-паралитический агент «Новичок». Сергей Скрипаль ранее работал в ГРУ, однако был осужден за госизмену и после обмена на российских нелегалов из США покинул Россию. Основным доказательством причастности России к произошедшему для Лондона остается тот факт, что программа «Новичок», по заявлениям британских экспертов, разрабатывалась в СССР и позднее в России. В то же время, как указывает Москва, этот яд мог быть создан и за пределами России.


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Комментарии



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