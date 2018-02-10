Нетребко заявила, что больше не приедет в Москву, если узнает, что цены билетов на ее концерты зашкаливают 100 тысяч рублей
10 февраля 2018 13:37
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«Уважаемые устроители концертов, менеджеры и перекупщики, если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100 тыс. руб, я просто не приеду больше», — написала оперная певица.
В день концерта, 7 февраля, радио BFM сообщало со ссылкой на сотрудницу сайта annanetrebko.com, что билеты в партер стоили 170 тыс. руб, а в амфитеатр — 90 тыс. руб. По ее словам, 5 февраля места в первом ряду стоили 180 тыс. руб. По данным BFM, на сайте stubhub.ru последние билеты продавались за 132 тыс. руб.
Президент компании-организатора концерта Нетребко Berin Art Management Максим Берин объяснил высокие цены на билеты затратами на организацию выступления, передает ТАСС. Кроме того, он отметил, что компания не может контролировать стоимость билетов, которые продают «спекулянты и мошенники».
Берин сказал, что цены на билеты образуют разные факторы, в том числе затраты на аренду концертной площадки, рекламу, трансферы. Кроме того, влияют на стоимость билетов и гонорары артистов, которые участвуют в концерте, «в данном случае три артиста с мировым именем и один из лучших оркестров страны, а то и мира», сказал президент компании. Он пояснил, что еще на ценообразование оказывает влияние размер площадки. Берин рассказал, что филармония — это маленький зал, в котором всего 1,4 тыс. мест, часть из которых заняты приглашенными зрителями и зарезервированы под «служебные цели». «Поэтому цены не могут быть низкими при высоких затратах», — пояснил он. Берин заметил, что на концерт Нетребко продавались разные билеты, начиная от 2,5 тыс.руб.
Фото: letnews.ru
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