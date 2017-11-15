Нерадивый отец из Самарской области проведет за обязательными работами 70 часов

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В отделе судебных приставов Красноглинского района г.Самары было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Б., который, несмотря на решение суда, не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему ребенку в размере ¼ части имеющегося заработка. Сумма задолженности за время уклонения от выплат составила 114 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства работниками Управления ФССП России по Самарской области в отношении гражданина Б. был составлен административный протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Суд принял решение назначить гражданину Б. наказание в виде 70 часов обязательных работ. После составления протокола мужчина трудоустроился и предоставил в отдел справку с места работы, куда судебным приставом-исполнителем было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату с целью удержания алиментных платежей.