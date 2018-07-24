Неполадки с багажом в Шереметьево продлятся как минимум до конца июля
24 июля 2018 23:11
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«Трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между Шереметьево-1 и Шереметьево-2 в поездах межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно», — говорится в сообщении. В аэропорту отметили, что переносить таким образом багаж рекомендуется с 23 по 30 июля. Эта мера позволит пассажирам получать их вещи в конечном пункте полета своевременно, добавили в Шереметьево.
Неполадки в работе системы транспортировки багажа в Шереметьево возникли в середине июля. Тогда об этом первой сообщила авиакомпания «Аэрофлот». С этой проблемой также столкнулись более сотни пассажиров в аэропорту Иркутска, которые не смогли получить багаж по прилете в Москву.
Днем 23 июля в пресс-службе Шереметьево рассказали РБК, что неполадки с транспортировкой багажа возникли из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле, что привело к снижению производительности системы и последующим задержкам при отправке части вещей трансферных пассажиров. В аэропорту также опровергли данные источника ТАСС, что сбой был связан с подтоплением тоннеля межтерминального перехода.
Фото: соцсети
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