Неожиданно, но факт. Учёные выяснили, правда ли "доширак" опасен для здоровья

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В основе "доширака" лежит пшеничная мука, пользы, конечно, в ней мало, но и особой опасности она не представляет. При переработке зерна в нём уменьшается количество клетчатки и витаминов.Для бульона используется, кроме крахмала, соли, пальмового масла, сорбат калия, но что сорбиновая, что бензойная кислоты являются природными соединениями, которые к тому же содержатся в плодах ягод. В лапше они выступают в роли консервантов.Глутамат натрия также не должен отталкивать, так как, по сути, это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в "дошираке".Придя к выводам, доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ факультета химических технологий Елена Семиченко отметила, что в тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, не приносят организму вреда, но постоянно питаться только "дошираком" нельзя, ведь в нём недостаточно белков и жиров.