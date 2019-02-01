Неиспользуемые посты ДПС переоборудуют в площадки для отдыха водителей

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Известно, что первые такие площадки будут размещены в Ставропольском крае на трассе Р-217, в Белгородской области на трассе М-2 «Крым» и в Тверской области на трассе М-10 «Россия».Сами посты и земля под ними принадлежит структурам, входящим в Росавтодор. В МВД такие помещения и землю арендуют. Пока неизвестно точно, сколько постов будет передано обратно в Росавтодор. Сейчас на федеральных трассах работает около 2 тысяч площадок отдыха для водителей. К этому числу относятся и те, что входят в состав объектов дорожного сервиса.Как считает врио председателя Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров, того количества площадок, что есть на данный момент, недостаточно. В частности, не хватает таких площадок водителям тяжеловозов и автобусов, которым требуется соблюдать режим труда и отдыха. По приказу минтранса водитель международных рейсов не может ехать больше четырех часов подряд, а в неделю он не может работать больше 40 часов. Не будет хватать площадок и в случае, если все неиспользуемые посты ДПС переоборудуют в места для отдыха: они часто стоят рядом с населенными пунктами, на них недостаточно места для размещения автомобилей.