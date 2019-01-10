Недорого. В Интернете предлагают услуги по разбору ёлки

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За эти деньги жителям Москвы помогут снять с новогодней красавицы игрушки, сложить их в коробку, а если ель искусственная, то ещё и уберут в кладовку.— Вроде уже и пора бы отправить зелёную красавицу в кладовку, а всё не доходят руки, да и работа навалилась… Был бы человек, который разобрал бы ёлку за вас. Есть такой человек! — говорится в сообщении.В объявлении говорится, что подработать решили студенты и фрилансеры. Они заверили, что приедут в удобное время и сделают всё быстро, "без лишних посиделок".