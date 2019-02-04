«Неделя безопасного Рунета» в Самарской областной детской библиотеке

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В программу мероприятия войдет ряд просветительских и обучающих мероприятий по безопасному Интернету для различных категорий пользователей детской библиотеки.В течение недели читатели библиотеки в возрасте от 7 до 10 лет познакомятся с интересными сайтами и электронными ресурсами, обучатся поиску информации в Интернете. В финале ребята станут участниками информационного баттла, где смогут применить полученные навыки. На информационно-игровом часе с участием сотрудников Управления Роскомнадзора подростки обсудят проблему безопасности в сети Интернет.На «Неделе безопасного Рунета» юных читателей ждут познавательные игры, web-обзоры, онлайн-викторины и многое другое. Самые активные смогут проявить свои творческие способности, став участниками интернет-конкурса видеороликов «#МойЧитательскийЛайфхак», передает пресс-служба облправительства.