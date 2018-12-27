Не стало легендарного диктора стадиона "Металлург" Виктора Горельченко
27 декабря 2018 21:20
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На протяжении 14 лет он был бессменным диктором матчей "Крыльев", звучным басом объявляя составы играющих команд, приветствуя болельщиков и делая важные объявления по ходу игры. В последнее время в силу состояния здоровья Виктор Николаевич обслуживал матчи молодежного состава "Крыльев", а также команды "Крылья Советов-2".
Для всех нас в памяти он навсегда так и останется голосом "Металлурга". Помним, любим, скорбим...
Похороны состоятся в субботу, 29 декабря. Попрощаться с усопшим можно в течение всего дня, 28 декабря, в храме Сергия Радонежского по адресу: Академический переулок, 1, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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