Не стало легендарного диктора стадиона "Металлург" Виктора Горельченко

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Сегодня, после продолжительной болезни на 84-м году жизни скончался– самарский диктор и легендарный голос стадиона "Металлург". Долгие годы Виктор Николаевич трудился на радио, но самарским болельщикам и любителям футбола она навсегда запомнится своей работой на матчах футбольного клуба "Крылья Советов".На протяжении 14 лет он был бессменным диктором матчей "Крыльев", звучным басом объявляя составы играющих команд, приветствуя болельщиков и делая важные объявления по ходу игры. В последнее время в силу состояния здоровья Виктор Николаевич обслуживал матчи молодежного состава "Крыльев", а также команды "Крылья Советов-2".Для всех нас в памяти он навсегда так и останется голосом "Металлурга". Помним, любим, скорбим...Похороны состоятся в субботу, 29 декабря. Попрощаться с усопшим можно в течение всего дня, 28 декабря, в храме Сергия Радонежского по адресу: Академический переулок, 1, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"