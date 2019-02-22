Не поверите, какой iPhone самый популярный в мире

102

Не угадаете, какой iPhone оказался популярнее всех. Это iPhone 7, им пользуются в большинстве стран.Первую строчку списка также делят iPhone 6 и 7 Plus.Мы не стали исключением. Первые 3 позиции рейтинга заняли iPhone 7, 6 и 6s. Бюджетный iPhone SE расположился лишь на пятой позиции, а следом идёт iPhone X.В свою очередь, с iPhone Xs, Xs Max и iPhone XR ходит менее 1% населения. И в этом нет ничего удивительного, потому что смартфоны появились в продаже только в конце 2018.Тем не менее, у XR самый низкий показатель продаж в мире. Быть может, его и правда не покупают?