Не попал в "Танцы", зато выиграл золото Олимпиады. Как брейк-дансер покорил мир
26 октября 2018 23:57
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Сергей Чернышев, выступающий под ником Bumblebee, после Игр стал настоящей звездой. О нём много пишут и говорят. По прилёте в Россию он сразу же принял участие в международном чемпионате в Москве. "С корабля на бал", — шутит сам Сергей, поясняя, что ему сложно найти время для интервью. Однако он смог пообщаться с Лайфом и рассказал о том, как их приняли в Аргентине и почему брейк-данс — это спорт.
— Всё было кайфово и масштабно. Удивило, что вокруг этих Игр был такой большой ажиотаж! Это не может не нравиться, — начал 18-летний брейк-дансер.
— Пришло уже осознание того, что ты вошёл в историю, выиграв историческое золото?
— Сейчас уже да. Для меня было очень важным, чтобы эта первая медаль поехала в Россию. Так и произошло!
— Кто-то из родителей ездил с тобой?
— Мы были в Аргентине с папой. Мама звонила и первой поздравила меня с победой.
— Сам Буэнос-Айрес удалось посмотреть?
— На удивление мы очень много гуляли. Посмотреть город было интересно, но жить бы там я ни за что не стал! Очень сильный контраст: в центре всё хорошо и красиво, а вокруг — сплошные трущобы.
— Расскажи, пожалуйста, как ты пришёл в брейк-данс?
— Всё началось с папы. У нас в Воронеже он один из основателей брейк-данса — сначала сам танцевал, а в конце 90-х начал преподавать. В 2009 году мои родители открыли свою танцевальную студию, там и начался мой путь.
— Ты удивился, когда узнал, что брейк-данс включили в программу Юношеских Олимпийских игр?
— На самом деле да, очень удивился. Сложно было вогнать брейк в рамки Олимпиады, но всё сделали грамотно. Можем с 90%-ной уверенностью рассчитывать на то, что увидим брейк на Олимпийских играх — 2024 в Париже.
— Почему, по твоему мнению, брейк-данс можно считать спортом?
— У нас есть спортивный подход. В брейк-дансе не получится творить по приходу вдохновения. Безусловно, это искусство, но без наработки в зале это искусство ни к чему не приведёт.
— Расскажи, как оцениваются выступления брейк-дансеров на Олимпийских играх? Есть какой-то список обязательных элементов?
— Нет, слава богу, мы обошлись без этого! Ведь танцы — это всегда импровизация. Есть несколько критериев, и после каждого раунда судьи выводят результаты — на сколько процентов ты был лучше или хуже. Судейство, которое было в брейке, оно и осталось. Просто его оформили и вывели на компьютер.
— Ты же пробовался в шоу "Танцы" на ТНТ. Почему не удалось пройти кастинг?
— Я прошёл первый отборочный тур со своим номером, затем был дуэтный в стиле джаз с поддержками, а на третьем этапе уже слетел, но на чём конкретно — и не помню. Я понял, что этот проект не для меня. Понимаете, не бывает универсальных танцоров. У меня другой подход. Я не буду распыляться, а стану лучшим в одном направлении!
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