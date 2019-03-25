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Не покупай, приюти! В Самаре пройдет фестиваль-выставка «Друг человека»Фестиваль направлен на то, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам безнадзорных животных и дать им шанс обрести новых хозяев. В нём планируют принять участие 5 крупнейших самарских приютов для животных. Мероприятие организует администрация Октябрьского внутригородского района совместно с Администрацией г.о. Самары и компанией ООО "ФлагманВет".Стоит отметить, что животные, содержащиеся в приютах, проходят процедуру обязательной вакцинации. Вход на выставку свободный, передает пресс-служба горадминистрации.