Не первой свежести и с антибиотиками. Эксперты проверили филе индейки

222

По итогу проверки лучшим оказалось филе "Индилайт". Оно свежее и соответствует требованиям безопасности. Гормоны и антибиотики не обнаружены. Замечание лишь к указанию пищевой ценности: содержание жира на 30% ниже заявленного, а белка на 20% больше.Полностью рейтинг выглядит следующим образом:"Индилайт" (оценка — 69)."Краснобор" (53) — бульон с лёгким неприятным запахом, сомнительная свежесть."Индис" (51) — признаки недоброкачественности, сомнительная свежесть."Вкусвилл" (49) — присутствие антимикробных препаратов."Пава-Пава" (47) — присутствие антимикробных препаратов, ложная маркировка "гипоаллергенно"."Индолина" (42") — присутствие антимикробных препаратов, сомнительная свежесть.Отмечается, что пищевая ценность в той или иной мере недостоверно указана у всех проверенных образцов филе.