Не лучше сигарет. Учёные доказали опасность кальяна

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Для того чтобы выяснить "полезность" кальяна, учёные предложили 48 добровольцам покурить его на протяжении 30 минут. В это время у участников эксперимента замеряли сердечный ритм, артериальное давление, а также уровень никотина в крови.Исследование показало, что один сеанс употребления увеличивал частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту, а также повышал артериальное давление и жёсткость.Учёные отметили, что эти показатели схожи с данными курильщиков обычных сигарет, тем самым опровергнув безвредность кальянов.При этом специалисты отметили, что в кальянном табаке больше искусственных веществ, которые также влияют на здоровье, в разы умножая вредность от "фруктового дыма".