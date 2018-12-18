Не будьте слишком доверчивы: все консультации и любая справочная информация органами социальной защиты населения предоставляется бесплатно!

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Следует знать, что подобные организации являются коммерческими, и действуют только в целях получения собственной выгоды – проще говоря, зарабатывают на пожилых людях.По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, участились случаи, когда граждане прибегают к услугам таких посредников при взаимодействии с органами социальной защиты населения, доверяя рекламе юридических компаний, заключают договоры на оказание услуг, стоимость которых достигает нескольких тысяч рублей. А сама услуга представляет собой всего лишь составление заявления или обращения, и отправка его в минсоцдемографии и органы социальной защиты населения.Вот один из печальных примеров: Гражданин П. заплатил около 20 тысяч за подготовку обращения по вопросу перерасчета пенсии, присвоения звания "Ветеран труда" и предоставления мер социальной поддержки. Обращение готовили специалисты одной из юридических фирм Самары, специализирующиеся на оказании подобных «псевдо-услуг». Специалисты минсоцдемографии выяснили, что гражданин П. имеет государственную награду (медаль «20 лет победы в В.О.В.»), однако, в удостоверении к награде содержится ошибка, в связи с чем ему было рекомендовано обратиться в суд и оказано содействие в подготовке искового заявления. В настоящее время имеется вступившее в законную силу решение суда об установлении факта принадлежности ему награды. Недавно гражданин П. сдал полный пакет документов на присвоение звания "Ветеран труда" в органы социальной защиты по месту жительства. Самое обидное, что такого жерезультата можно было достичь, и не отдавая лишних денег…Как правило, реальной помощи доверчивые пожилые люди не получают, а просто остаются без денег. В министерстве социально-демографической и семейной политики напоминают, что посредники при обращении в органы социальной защиты населения не нужны! Информация о мерах социальной поддержки доступна и бесплатна. Каждый гражданин может обратиться в органы социальной защиты населения за получением информации о порядке предоставления мер соцподдержки.Сделать это можно любым удобным способом:- лично обратиться в министерство или в любой орган социальной защиты населения по месту жительства;- написать письмо по адресу: 443086, г. Самара ,ул. Революционная, д.44.- можно написать обращение и через официальный сайт министерства: http://minsocdem.samregion.ru/ в раздел «Обращения граждан».Также нужные Вам сведения, касающиеся льгот и мер социальной поддержки, находятся в свободном доступе в сети Интернет:- в Федеральной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг» - www.gosuslugi.ru ;- в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» - www.pgu.samregion.ru ;- на социальном портале государственных и муниципальных услуг министерства – www.suprema.63.ru и социальныйпортал.рф.Если у Вас нет компьютера, подключенного к сети Интернет, то Вы можете зайти на сайт Госуслуг с помощью интернет-киосков, установленных в органах социальной защиты и в ряде других организаций: www.gosuslugi.samregion.ru/kiosk и www.gosuslugi.samara.ru/kiosk .Кроме того, получить нужную информацию можно и в многофункциональных центрах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги., передает пресс-служба облправительства.