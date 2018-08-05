Не будь Петросяном. Как не потерять всё нажитое годами при разводе?
5 августа 2018 16:41
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Евгений Петросян с Еленой Степаненко после 33 лет брака решили развестись и делить имущество через суд. Решила Степаненко, что, судя по реакции Петросяна, стало для него неожиданностью. Разводы и делёжка имущества в звёздной среде дело обычное, да и у простых людей найдётся что поделить — квартира, заботливо отстроенная на 6 сотках дачка в 100 километрах от Москвы и видавшая виды машина для них не менее ценны, чем для звёзд эстрады яхты, бриллианты и заграничные виллы.
Начиная отношения, просчитывать варианты их завершения кажется излишне прагматичным, даже циничным, а между тем финал отношений может оказаться гораздо раньше предполагаемой вечности и, более того, к нему есть все шансы подойти с пустыми карманами.
И у проживших годы супругов развод не проходит гладко, а уж в парах, где один из супругов юн, нищ и бос, а второй знаменит, обеспечен и немощен, развод заложен изначально. И изначально громкий.
Старики во все времена были охочи до юных упругих тел. Так, чтоб в личное пользование и навсегда. Но что может предложить беззубый оскал старости, проглядывающий сквозь безупречные виниры престарелого молодожёна, юной чаровнице? Молодые невесты и неоперившиеся женихи обеспеченных бабушек первое время трогательно рассказывают об опыте, мудрости и харизме избранников. А уже через пару лет славно пируют, отвоевав у незадачливого старика нажитое непосильным трудом.
Изобретательности "охотникам за сокровищами" не занимать. Один мой знакомый старик решил жениться на юнице младше его на 50 лет и на 27 лет младше его дочери. Хвастаясь избранницей, старик рассказал мне, что она сама предложила ему подписать брачный контракт. "Представляешь, — восторженно захлёбывался он, — какая порядочная и бескорыстная девушка?! Ни на что не претендует и любит меня просто так!"
По правде сказать, претендовать особо было не на что. Кроме трёхкомнатной квартиры в Москве в пределах Садового кольца. Девушка была из Тбилиси, юная, нежная и такая желанная моему старику. Старик очень любил дочь и внуков, завещания не писал, но квартиру прочил в наследство им, и то, что юница на неё не претендует, а любит его "просто так", восхищало его безмерно.
Наверное, я злая циничная дрянь. Но своему старику я рассказала, что, когда он умрёт (а было ему на ту пору 74 года), весь вот этот вот брачный контракт при отсутствии завещания пригодится только для разведения костра — наследование по закону никто не отменял, а жена — наследница первой очереди наравне с дочерью. Я предложила ему отказаться от брачного контракта и написать завещание на дочь, а уж потом жениться. Завещание он оформил, а вот свадьба расстроилась... Уж и не знаю почему.
Неважно, полноценная вы пара или явный мезальянс, звёзды эстрады или обычные люди, правила имущественной безопасности одинаковы для всех.
При разводах чаще страдают женщины. Муж-бизнесмен убеждает жену: "Зачем тебе эти хлопоты, дорогая, — налоги, оформления?! Всё беру на себя — мы же одна семья!" А при разводе оказывается, что семья-то была одна, а вот имущество нужно долго и нудно делить, доказывая, что приобретено оно за счёт совместного семейного бюджета. Особенно тяжело доказывать будет женщинам, посвятившим себя воспитанию детей, — ведь материальные вложения с их стороны отсутствуют….
Поэтому первый и главный совет — все крупные покупки, сделанные в браке, сразу делите пополам! То есть оформляйте в равных долях, а если всего и много, то по принципу "ложку тебе, ложку мне". Ну и пусть у него окажется трёхэтажный особняк на Рублёвке, а у вас всего лишь скромное шале в Жуковке. Мы же не ставим цели обогатиться в случае беды за счёт любимого когда-то человека, а лишь хотим сберечь нервы и время и сохранить, быть может, человеческие отношения, если что-то пойдёт не так.
Разделу при разводе подлежит только имущество, нажитое супругами, но и здесь есть свои нюансы. Например, если вы до брака приобрели квартиру в ипотеку, но продолжали её выплачивать, уже будучи в браке, вторая половина вполне может потребовать выдела доли, исходя из суммы, оплаченной за ипотеку в период брака, — ведь это уже семейный бюджет, а не ваш личный. Та же история с дорогостоящим ремонтом вашей, казалось бы, собственности.
Самое обидное, что, даже не делая ремонт и не выплачивая ипотеку, при разводе вы можете столкнуться с тем, что ваше имущество уже как бы и не совсем ваше. Была у вас до брака квартира бабушки, например, а потом вы получили в наследство ещё одну квартиру и решили их объединить, две маленькие продали, одну большую купили, но купили уже в браке, потом ещё что-нибудь разменяли… Очень сложно будет доказывать в суде, что квартиры эти не совместная собственность. Тонны справок и километры нервов.
А доводы о том, что второй супруг не работал и материально не участвовал, судами тоже трактуется неоднозначно: для того чтобы имущество признали совместной собственностью, необязательно вкладывать в него именно деньги.
Что тут посоветуешь — универсальных рецептов нет. Брачный контракт — не панацея, но вполне приличный способ избавить себя в будущем от проблем. В нём можно прописать режим владения и пользования имуществом в браке и при его расторжении, размер ежемесячного денежного содержания при разводе и многие другие вещи. Это не цинично, скорее — прагматично и не вполне соответствует самой сущности любви и отношений, больше смахивает на сделку, зато, возможно, избавит от проблем в будущем.
Когда есть что терять, привыкаешь жить сделками, наверное. Да и почему бы нет, если партнёр не возражает. Брак — это работа с неочевидным результатом, а брачный контракт — трудовой договор, закрепляющий права и обязанности сторон.
Если же брачный контракт вам не подходит и оскорбляет ваши чувства, просто постарайтесь быть педантами чуть больше, чем были до брака. Собирайте чеки и справочки на крупные покупки, внимательно читайте договоры и не бросайтесь сломя голову в различные сделки. Быть щепетильным — не равнозначно быть циничным.
Любовь любовью, но голову терять необязательно.
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Комментарии
Социум
5 августа 2018 17:36
Момент побега попал на камеры видеонаблюдения. Социум
5
5 августа 2018 16:57
Даже спустя столько лет вместе они продолжают смотреть друг на друга влюблёнными глазами, держаться за руки и целоваться на улице. Социум
76
5 августа 2018 16:41
Разделу при разводе подлежит только имущество, нажитое супругами, но и здесь есть свои нюансы. Социум
70
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