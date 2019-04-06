Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

90

Более полумиллиона рублей в месяц в Москве готовы платить специалисту, принятому на вакансию "операционный директор/генеральный директор". Опыт для такой работы — не менее шести лет. Соискатель должен свободно владеть английским языком и обладать коммуникабельностью, а также умением успешно выводить на рынок новые продукты.В Туле от 400 до 700 тысяч работодатели готовы платить соискателю вакансии под названием VP PROD. Требования к желающему получить такую работу — шестилетний опыт управления группами от 20 человек, умение создавать и развивать продукты, а также владение иностранными языками.Кроме того, до 600 тысяч рублей может получать в Москве директор по информационным технологиям.Ранее эксперты ВНИИ труда определили наиболее востребованные вакансии за январь 2019 года.Водители требуются в 49 субъектах, повара — в 38, медсестры — в 31, продавцы — в 29, специалисты в области информационно-коммуникационных технологий — в 27 субъектах.Также востребованы врачи, их активно ищут в 22 субъектах, операторы промышленных установок — в 21, швеи — также в 21, инженеры — в 19, слесари — в 18, электрогазосварщики — также в 18. Чуть меньше регионов демонстрируют высокую потребность в фельдшерах — 15, в бетонщиках — 14, менеджеры требуются в 14 субъектах, машинисты — в 13.По данным сервиса для размещения объявлений "Авито", средняя зарплата в целом по России по итогам первого квартала 2019 года выросла на 5,5% в годовом выражении и снизилась на 0,5% в квартальном, составив 36,6 тысячи рублей в месяц.В компании уточнили, что соискатели активнее всего ищут работу в продажах, транспорте и строительстве. Именно в строительстве, по данным компании, зарплата максимальна среди топ-5 наиболее популярных групп профессий, она составляет 47,9 тысячи рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта — 31,5 тысячи рублей в месяц.