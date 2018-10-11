Названы страны, в которых россияне совершают больше всего внутренних перелётов
11 октября 2018 20:25
66
Безусловно, больше всего летают по родной стране. Перелёты по России, в зависимости от экономической ситуации и сезона, исторически занимают от 60% до 80% всего авиатрафика. С 1 июня по 30 сентября 2018-го таких полётов оказалось около 75% от всех, что совершали пассажиры, купившие билет на сайте или в приложении Купибилета.
В рейтинг также попали государства, занимающие на карте мира внушительные территории: США, Китай, Казахстан и Индия. Страны входят в десятку самых больших по площади государств, и по большей части, внутренние перелёты — это пересадки из центральных аэропортов.
Ещё одна категория стран — курортные и туристические направления: Болгария, Таиланд, Турция, Испания, Испания и Норвегия. В рейтинг также попала Украина.
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Комментарии
Социум
11 октября 2018 20:50
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11 октября 2018 20:25
Безусловно, больше всего летают по родной стране. Перелёты по России, в зависимости от экономической ситуации и сезона, исторически занимают от 60% до 80% всего... Социум
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