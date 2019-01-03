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Новости /  Общество /  Социум  

Названы самые опасные смартфоны в мире

3 января 2019 22:48
57
Первое место в этом антирейтинге занимает устройство Pixel 3 XL, производством которого занимается Google.
Специалисты Федерального агентства США по связи обнародовали перечень из 18 смартфонов. Указанные в этом списке устройства обладают самым большим показателем SAR-излучения, передает  life.ru.

Первое место занял смартфон Google Pixel 3 XL. Уровень удельного коэффициента поглощения электромагнитного излучения тканями человека смартфона составляет 1,35 Вт/кг для головы, столько же для тела и 1,52 Вт/кг по максимальному показателю.

На втором месте оказался смартфон Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг. Третье место занял гаджет OnePlus. Далее расположены LG V40 и смартфоны iPhone XS Max и XS. Их показатели SAR-излучения далеки от критического уровня, но от минимальных находятся неблизко. Также следует добавить, что все новинки Apple, Google и Samsung расположены на лидирующих позициях по максимальному единовременному воздействию на организм человека. 
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Комментарии



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