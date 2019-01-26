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Названы самые непопулярные автомобили в России в 2018 году

26 января 2019 22:18
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Модель, которая пользовалась наименьшим спросом в официальных дилерских центрах в прошлом году, покупали всего лишь пять раз.
Эксперты портала AutoNews составили список самых непопулярных машин на российском рынке по итогам 2018 года, передает life.ru.

Главным антигероем рейтинга стал Lifan Cebrium. Седан китайского бренда за прошлый год купили всего лишь пять раз. Сейчас найти его в прайс-листе компании не удастся.

Легендарный спорткар Chevrolet Corvette продавался немногим лучше — семь раз. Для сравнения, ещё одна легенда — Chevrolet Camaro — была куплена 102 раза.

Строчкой выше и на одну реализованную машину больше у Mercedes-Benz, модель CLS Shooting Brake. Вероятная причина кроется в отсутствии универсала нового поколения, потому статистику составляет лишь его предшественник.

Ещё одна легенда, но на сей раз из Японии. Subaru WRX STI представляется сразу в синем цвете и несущимся по ровным дорогам Страны восходящего солнца. Однако самый мощный представитель своей марки не стал лидером продаж — всего 11 экземпляров.

Малоизвестная китайская компания Brilliance и скромный седан H230 также не сумели показать выдающихся результатов в ушедшем году — лишь 13 машин.

Ровно такой же показатель у Infiniti Q70. Однако здесь эксперты объясняют такой невысокий результат остановкой продаж модели.

Китайский бизнес-седан Geely Emgrand GT, который по внешнему виду напоминает машины от Volvo, также не смог понравиться российским автолюбителям, которые приобрели лишь 14 автомобилей этой модели.

Американец Cadillac CTS был куплен 15 раз. Произошло это на фоне существенного падения продаж моделей производителя.

Некогда безумно популярный Peugeot 308 также не приглянулся автолюбителям в нашей стране. Лишь 16 проданных авто за год.

Баварец BMW i8 поражает своим внешним видом, технологиями и, конечно же, ценой. Как итог, лишь 18 проданных авто.

Гибридный автомобиль Toyota Prius не смог успешно вернуться на рынок после своего ухода. Увы, но всего лишь 23 реализованных экземпляра, тогда как остальные модели ушли далеко вперёд по числу проданных авто.

Маленький, компактный и удобный для большого города Fiat 500 также не смог привлечь особого внимания к своей персоне. Только 24 раза была куплена эта модель в 2018 году.

Чуть выше легендарный Nissan GTR. Он — мечта многих фанатов японского автопрома и быстрых машин. Однако на числе реализованных экземпляров это отразиться не смогло — 25 машин.

Ещё один спорткар — Jaguar F-Type — также не смог успешно реализоваться в России. Всего лишь 31 проданная машина.

Пятидверный Audi A3 Sportback не смог добиться популярности у российских водителей. Немец показал неожиданно низкий результат в 35 экземпляров.

Ну и SsangYong Tivoli XLV, который подтвердил не самые хорошие дела корейской марки на российском рынке. Внедорожник купили лишь 37 раз. 
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Комментарии



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Модель, которая пользовалась наименьшим спросом в официальных дилерских центрах в прошлом году, покупали всего лишь пять раз.
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