Названы самые качественные продукты в России

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Так, меньше всего добавок и консервантов оказалось— в 95 процентах этой отечественной продукции подобных ингредиентов нет совсем.Глава Роскачества подчеркнул, что Россия может стать одним из мировых лидеров по экспорту, которое является абсолютным "натурпродуктом". Кроме того, высокие показатели качества демонстрируетПротасов добавил, что при проверке хорошие результаты показали. Антибиотики в этих товарах нашли менее чем в 21 и десяти процентах экземпляров соответственно."Сейчас мы работаем над стандартами, сводящими к минимуму содержание антибиотиков в продуктах", — заключил Протасов.