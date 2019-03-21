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Новости /  Общество /  Социум  

Названы самые качественные продукты в России

21 марта 2019 18:22
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Глава Роскачества подчеркнул, что Россия может стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, которое является абсолютным
Глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Российской газете" рассказал, какие российские продукты из тех, что исследовало ведомство, оказались самыми качественными, передает РИА Новости

Так, меньше всего добавок и консервантов оказалось в морсах и соках — в 95 процентах этой отечественной продукции подобных ингредиентов нет совсем.

Глава Роскачества подчеркнул, что Россия может стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, которое является абсолютным "натурпродуктом". Кроме того, высокие показатели качества демонстрирует ряд молочных товаров.

Протасов добавил, что при проверке хорошие результаты показали мед и куриное мясо. Антибиотики в этих товарах нашли менее чем в 21 и десяти процентах экземпляров соответственно.

"Сейчас мы работаем над стандартами, сводящими к минимуму содержание антибиотиков в продуктах", — заключил Протасов. 
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