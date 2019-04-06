Названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия

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Столица Египта Каир занял первое место в списке. Все перечисленные расходы за один день пребывания в этом городе могут уложиться в 48 евро (это 3500 рублей).Второе место в списке досталось столице Мексики городу Мехико, где за 72 евро (5300 рублей) можно прекрасно провести один день отпуска. Замкнула тройку лидеров турецкая Анталья: здесь потребуется 75 евро (5500 рублей) в день на стандартные туристические расходы.Также в списке двадцати самых бюджетных направлений оказались Буэнос-Айрес, Мумбаи, Куала-Лумпур, Рига, Паттайя, Бали и Москва и другие.По версии аналитиков, один день в российской столице обойдется туристу в среднем в 7 000 рублей. А вот на Бали придется потратить почти 8 000 рублей в день.Самыми дорогими направлениями бюджетного списка стали Марракеш и Таллин. Однодневное пребывание там обойдется в 113 евро или почти в 8 500 рублей.