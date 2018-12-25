Названы регионы России с рекордным ростом смертности от преступлений

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По оценке Куренного, самый большой такой показатель зафиксирован в Калмыкии, где в 2018 году в результате преступлений погибло на 62% больше людей, чем в прошлом году. Также в лидерах находятся Коми (36%), Забайкалье (15%), Белгородская область (на 22,5%) и Краснодарский край (почти 10%).При этом, по словам представителя Генпрокуратуры, общее количество преступлений, повлекших гибель людей, сократилось на 12%. Он отметил снижение числа людей, получивших вред здоровью в результате преступлений, на 22% — до 37 тысяч человек.Фото: © Pixabay