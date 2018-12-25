Названы регионы России с рекордным ростом смертности от преступлений
25 декабря 2018 23:42
19
По оценке Куренного, самый большой такой показатель зафиксирован в Калмыкии, где в 2018 году в результате преступлений погибло на 62% больше людей, чем в прошлом году. Также в лидерах находятся Коми (36%), Забайкалье (15%), Белгородская область (на 22,5%) и Краснодарский край (почти 10%).
При этом, по словам представителя Генпрокуратуры, общее количество преступлений, повлекших гибель людей, сократилось на 12%. Он отметил снижение числа людей, получивших вред здоровью в результате преступлений, на 22% — до 37 тысяч человек.
Фото: © Pixabay
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 декабря 2018 23:53
Не пропустите! Социум
0
25 декабря 2018 23:42
Вместе с тем общее количество нарушений, повлекших гибель людей, сократилось на 12%. Социум
11
25 декабря 2018 20:25
Вместо 1 января 2019 года он начнет действовать с 4 августа 2019 года. Причина переноса – сложности с закупками госномеров. Социум
274
Здравоохранение
25 декабря 2018 14:31
При выдаче концентраторов врачи (пульмонолог и реаниматолог) и инженер по медицинскому оборудованию проводят подробный инструктаж для пациентов и их... Здравоохранение
163
25 декабря 2018 13:19
Речь идет о гражданах от 40 до 60 лет. Здравоохранение
251
24 декабря 2018 18:54
В настоящее время выдача аппаратов пациентам со всей Самарской области организована в Самарской городской больнице № 4 и Тольяттинской городской клинической... Здравоохранение
257
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
52
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
170
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
199
Туризм
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
220
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
360
19 декабря 2018 10:06
Лидером опроса стала гора Стрельная. Туризм
652
Образование
25 декабря 2018 12:49
Он приступит к работе с 9 января. Образование
188
24 декабря 2018 10:52
Об этом сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Образование
227
22 декабря 2018 16:35
В Минпросвещения считают, что нужно восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями учителей. Образование
860
Культура
24 декабря 2018 13:39
Открытие состоится 26 декабря в 16.00 Культура
260
21 декабря 2018 11:19
Она расположится в галерее «Новое пространство». Культура
279
20 декабря 2018 12:27
Делегация Самарской области отправится в Москву 22 декабря. Культура
253
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
251
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
504
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
747
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2827
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
246
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
296
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1907
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
755
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1163
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1254
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1098
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1468
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1855
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1969
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3201
Мероприятия