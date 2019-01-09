Названы пять продуктов — "генераторов" опасного жира на животе
9 января 2019 23:17
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Специалисты выделили пять продуктов, которые способствуют накоплению опасного для здоровья жира на животе. Висцеральный жир зачастую ведёт к проблемам с высоким давлением, повышенному сахару в крови и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщило издание Express.
Рис, хлопья, выпечка, хлеб, картофель повинны в накоплении жировых отложений в районе талии. Такие результаты были опубликованы учёными на основании наблюдения за 69 участниками. Диета с пониженным содержанием углеводов привела к потере висцерального жира на 10% больше, чем диеты с низким содержанием жиров.
Однако специалисты не рекомендовали полностью исключать данные продукты, предложив заменить их на менее вредные — цельнозерновой хлеб вместо белого, каши вместо хлопьев, картофель в кожуре вместо жареного.
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