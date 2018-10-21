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Между датами должен состояться выход российских космонавтов в открытый космос для обследования дырки в
Названы предварительные даты пусков к МКС
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Названы предварительные даты пусков к МКС

21 октября 2018 21:45
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Между датами должен состояться выход российских космонавтов в открытый космос для обследования дырки в
Согласно предварительному плану, отправка очередной экспедиции к Международной космической станции должна состояться 3 декабря, а возвращение нынешнего экипажа — 20 декабря, передает life.ru. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

— Даты старта и посадки — 3 декабря и 20 декабря. Они предварительные, и их ещё предстоит утвердить на заседании аварийной комиссии 30 октября, — говорится в сообщении.

Источник также добавил, что между этими датами должен состояться выход российских космонавтов в открытый космос для обследования дырки в "Союзе МС-09".

О наличии предварительного графика агентству заявил представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко, но конкретных дат он называть не стал.

— Всё будет зависеть от того, когда будет решение госкомиссии и когда произойдёт разморозка (полётов к МКС), — сказал он. 
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