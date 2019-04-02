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Новости /  Общество /  Социум  

Названы популярные малые города России для поездок на майские праздники

2 апреля 2019 14:49
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Дешевле всего обойдется проживание в Крыму и Ставрополье, дороже всего - во Владимирской области.
Осташков, Лахденпохья и Бахчисарай – вошли в число малых городов, наиболее популярных для путешествий на майские праздники, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tvil.ru.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и домов туристами для проживания с 1 по 12 мая 2019 года.

Осташков на берегу озера Селигер в Тверской области, Лахденпохья в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Бахчисарай в Крыму и курорт Железноводск в Ставрополье входят в пятерку популярных у туристов малых городов страны для поездок на майские каникулы.
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри.

По данным сервиса, туристы бронируют такие поездки на период от двух до пяти дней и тратят на проживание в отелях и гостевых домах от двух до четырех тысяч рублей в сутки на семью.

Дешевле всего обойдется проживание в Крыму и Ставрополье, дороже всего - во Владимирской области. 
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