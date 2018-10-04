Названы новые профессии, которые появятся в ближайшее десятилетие

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Как сообщает РИА "Новости", Агентство стратегических инициатив, "Автонет" и МГТУ им. Баумана создали сообщество образовательных организаций, которые будут курировать разработку стандартов новых профессий.Например, в ближайшее десятилетие люди могут стать виртуальными дорожными полицейскими, которые будут выполнять операторскую функцию слежения и наблюдать за безопасностью на дорогах. Эксперты по цифровым аномалиям смогут определять и прогнозировать сбои искусственного интеллекта высокоавтоматизированных транспортных средств.А в обязанности инженеров по разработке цифровых двойников будет входить виртуальное моделирование поведения автомобиля и водителя в экстренных ситуациях.Отмечается, что сейчас разработка классификатора новых профессий идёт полным ходом. Результаты будут опубликованы до конца текущего года.