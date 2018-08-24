Названы лауреаты общероссийских конкурсов в сфере художественного образования 2018 года из Самарской области
24 августа 2018 18:01
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Образовательные учреждения искусств Самарской области стали победителями престижных общероссийских конкурсов, организованных Министерством культуры Российской Федерации в 2018 году.
Среди лауреатов конкурса «50 лучших детских школ искусств» 2018 года:
— «Детская школа искусств» г. Похвистнево Самарской области (директор — заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова);
— «Детская центральная музыкальная школа» г.о. Самара (директор — заслуженный работник культуры РФ Ирина Кузнецова).
В числе лауреатов Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 2018 года:
— Ерастова Светлана, преподаватель ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа», Самарская область. Номинация «Музыкальное искусство», академический хор;
— Золотова Ольга, преподаватель МБУ ДО «Детская центральная музыкальная школа», г.о. Самара. Номинация «Музыкальное искусство», виолончель.
Победителями Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2018 года — I премия — стали:
— Баринова Анастасия, студентка ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», Самарская область. Номинация «Музыкальное искусство: Народные и национальные инструменты», домра. Класс преподавателя Юлии Шикиной;
— Снегирева Алена, учащаяся МБУ ДО «Художественная школа имени М. Шагала», г.о. Тольятти, Самарская область. Номинация «Изобразительное искусство: Живопись. Акварельная живопись». Класс преподавателя Натальи Шепиловой.
Призером Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2018 года — III премия – стала Дружинина Полина, учащаяся МБУ ДО «Детская центральная музыкальная школа», г.о. Самара. Номинация «Музыкальное искусство: Фортепиано. Орган», фортепиано. Класс преподавателя Олеси Харченко.
Торжественное вручение наград победителям общероссийских конкурсов состоится в ноябре 2018 года в Москве, передает пресс-служба облправительства.
Среди лауреатов конкурса «50 лучших детских школ искусств» 2018 года:
— «Детская школа искусств» г. Похвистнево Самарской области (директор — заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова);
— «Детская центральная музыкальная школа» г.о. Самара (директор — заслуженный работник культуры РФ Ирина Кузнецова).
В числе лауреатов Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 2018 года:
— Ерастова Светлана, преподаватель ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа», Самарская область. Номинация «Музыкальное искусство», академический хор;
— Золотова Ольга, преподаватель МБУ ДО «Детская центральная музыкальная школа», г.о. Самара. Номинация «Музыкальное искусство», виолончель.
Победителями Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2018 года — I премия — стали:
— Баринова Анастасия, студентка ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», Самарская область. Номинация «Музыкальное искусство: Народные и национальные инструменты», домра. Класс преподавателя Юлии Шикиной;
— Снегирева Алена, учащаяся МБУ ДО «Художественная школа имени М. Шагала», г.о. Тольятти, Самарская область. Номинация «Изобразительное искусство: Живопись. Акварельная живопись». Класс преподавателя Натальи Шепиловой.
Призером Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2018 года — III премия – стала Дружинина Полина, учащаяся МБУ ДО «Детская центральная музыкальная школа», г.о. Самара. Номинация «Музыкальное искусство: Фортепиано. Орган», фортепиано. Класс преподавателя Олеси Харченко.
Торжественное вручение наград победителям общероссийских конкурсов состоится в ноябре 2018 года в Москве, передает пресс-служба облправительства.
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24 августа 2018 18:01Названы лауреаты общероссийских конкурсов в сфере художественного образования 2018 года из Самарской области
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