Названы интересные россиянам страны, куда сложнее всего получить визу
24 марта 2019 23:21
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Эксперты сервиса проанализировали динамику покупки авиабилетов в страны, в которые довольно непросто получить разрешение на въезд.
Самый большой рост турпотока показала Новая Зеландия — количество бронирований авиабилетов за год выросло на 53 процента. При этом средний чек сократился на семь процентов и составил в среднем 59 тысяч рублей. Однако, чтобы получить визу, нужно собрать внушительный пакет документов, заполнить заявление без ошибок и исправлений, даже из-за неразборчивых букв возможен отказ.
Примерно так же вырос спрос и в Пакистан. Количество проданных авиабилетов за последний год увеличилось на 51 процент, а средний чек уменьшился на пять процентов, до 37 тысяч рублей. Для оформления визы необходимо приглашение от туристической компании, официально зарегистрированной в Пакистане.
На треть повысился интерес россиян к Саудовской Аравии, куда с апреля 2018 года начали выдавать групповые туристические визы. В этом году перелет туда подешевел в среднем на 3,5 процента, до 39,5 тысячи рублей.
Также путешественники начали покупать авиабилеты в Канаду на 25 процентов чаще, чем годом ранее. В отличие от предыдущих направлений, средний чек, наоборот, вырос на десять процентов и стал равен 49 тысячам рублей. Среди сложностей при получении визы туристы отмечают огромную анкету и большой срок рассмотрения документов — от десяти дней до нескольких месяцев.
На 21 процент вырос спрос на перелеты из России в Туркменистан, куда билеты подорожали на шесть процентов, до 19,6 тысячи рублей. В упрощенном порядке россияне могут получить визу только в аэропорту Ашхабада, предоставив загранпаспорт и приглашение от частного лица, турфирмы или туркменской компании. В иных случаях за разрешением на въезд нужно обращаться в посольство Туркменистана в Москве.
Замыкает список Австралия, спрос на поездки в которую за год вырос на 12 процентов. Средний чек на перелет увеличился на шесть процентов, до 65 тысяч рублей. Документы на визу в Австралию придется подавать как минимум за четыре недели до поездки. Из приятного: оригинал паспорта не нужен. Но ко всем личным документам (свидетельствам о рождении, браке, разводе), предоставленным не на английском языке, должен прилагаться заверенный нотариусом перевод на английский язык.
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