Названы худшие смартфоны 2018 года

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Антирейтинг возглавил смартфон от китайской компании Huawei Honor 9 Lite. Его недостатками специалисты назвали небольшую ёмкость встроенной памяти — 32 ГБ, слабый аккумулятор — 3 000 мА/ч при 5,6-дюймовом дисплее и стеклянный корпус, для которого обязательно нужен чехол.На втором месте оказался телефон от китайского производителя Vivo V9 — его качество, по оценкам экспертов, не соответствует заявленной цене в 24 тысячи рублей. Среди недостатков — плохая камера, корпус из пластика, старый порт для microUSB и отсутствие NFC — беспроводной передачи данных на близкие расстояния.Третье место в списке занял Samsung Galaxy A8. Звание худшего в своём классе телефон получил за слабый аккумулятор 3000 мА/ч при 5,6-дюймовом дисплее и небольшую встроенную память (32 ГБ). Также отмечается, что у смартфона недостаточно яркий экран, не самая лучшая камера и нет быстрой зарядки.LG G7 ThinQ оказался на четвёртом месте. Его включили в антирейтинг за неоправданно высокую стоимость почти в 50 тысяч рублей и "отсутствие индивидуальных особенностей", которые позволили бы ему соперничать с флагманами с своём классе. Учтены были и жалобы на брак экрана и слабый аккумулятор.В число худших попала ещё одна модель LG — Q7+. Её недостатки — камера не справляется с фотографиями при слабом свете, аккумулятор на 3000 мА/ч и не самый лучший процессор, уступающий даже Snapdragon 626 и Kirin 970 по части производительности.