Названы города центральной России с самыми плохими дорогами

151

«В апреле мы проверили состояние дорог на территории Центрального федерального округа. Ситуация, конечно, изменилась в лучшую сторону, но не кардинально», — рассказал координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев.Кроме этого организация назвала город с самыми хорошими дорогами. В апреле в Центральном федеральном округе России им стал Белгород.Уже в этом месяце ОНФ проведет проверку в крупных городах Северо-Запада России. Эксперты организации планируют оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012-2016 гг., а также тех трасс, которые уже были проверены в 2015 году. В июне проверка пройдет в Поволжье, а в июле-сентябре эксперты отправятся на Урал, Сибирь и Приморье.