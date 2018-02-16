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Новости /  Общество /  Социум  

Названы города с самыми большими пробками

16 февраля 2018 22:37
287
Москва только на втором месте.
Как сообщает РБК, эксперты подконтрольной Porsche аналитической компании INRIX обновили рейтинг городов, жители которых больше всего страдают от пробок на дорогах. По итогам 2017 года второе место в рейтинге, как и годом ранее, заняла Москва.

По подсчетам экспертов INRIX, в 2017 году водитель простоял в столичных пробках в среднем 91 час, или примерно 26% всего времени, которое он провел за рулем. В час пик москвичи стоят в пробках уже 34% всего проведенного за рулем времени, а по выходным — всего 15%.

Из 1360 городов мира, ситуация на дорогах которых была изучена INRIX, хуже, чем в Москве, дела обстоят только в Лос-Анджелесе (102 часа, 12%). Чуть лучше чувствует себя водитель в Нью-Йорке — в пробках в 2017 году он также простоял 91 час, но свободнее ехал все-таки чаще (доля простоя составила в среднем 13% проведенного за рулем времени).

Из крупных и средних российских городов в рейтинг также вошли Магнитогорск (8-е место, 73 часа), Канск (15-е место, 64 часа), Краснодар (24-е место, 57 часов), Санкт-Петербург (27-е место, 54 часа), Новосибирск (31-е место, 52 часа), Екатеринбург (36-е место, 51 час), Уфа (43-е место, 48 часов), Сочи (44-е место, 48 часов), Владивосток (46-е место, 48 часов), Нижний Новгород (47-е место, 48 часов), Саратов (48-е место, 48 часов), Анапа (51-е место, 47 часов), Ростов-на-Дону (62-е место, 44 часа).

Средний российский водитель, по подсчетам экспертов INRIX, в 2017 году провел в пробках 41 час, в зачете стран Россия поделила с США пятое место в мире. Хуже, как следует из рейтинга, ситуация на дорогах Таиланда (56 часов), Индонезии (51 час), Колумбии (49 часов) и Венесуэлы (42 часа).

Если усреднить данные из всех 1360 городов мира, учтенных в исследовании INRIX, то получится, что среднестатистический водитель в 2017 году томился в пробках примерно 9% всего проведенного за рулем времени, двигаясь со скоростью 14,4 км/ч. Самым «медленным» крупным городом мира назван Дублин, где средняя скорость движения по пробкам составляет 7,4 км/ч, а в часы пик — всего 6 км/ч.

Эксперты INRIX рассчитали и то, во сколько обходятся пробки жителям крупнейших городов США. По их подсчетам, из-за увеличения расхода топлива и потерь времени средний водитель в Лос-Анджелесе теряет по $2828 в год, в Нью-Йорке — $2982, в Сан-Франциско — $2250.

Как рассказал РБК заместитель главного редактора «За рулем» Игорь Моржаретто, предпринимаемых московской мэрией шагов для борьбы с пробками недостаточно.

«Мэрия пытается решить эту проблему изо всех сил, предлагая пересесть на общественный транспорт, ограничивая число парковочных мест, повышая стоимость парковочных мест. В принципе меры правильные. Из тех мер, которые не делаются, которых катастрофически не хватает, — это строительство перехватывающих парковок», — сказал он, отметив, что в настоящее время строится только одна перехватывающая парковка — в районе станции метро «Саларьево».

Моржаретто добавил, что в городе насчитывается около семи тысяч мест на перехватывающих парковках. По его мнению, это «меньше десятой части» от необходимого.

«Вторая проблема — градостроительная политика, которую по-прежнему здоровой назвать нельзя. Продолжается и точечная застройка, и строятся новые микрорайоны без учета транспортной инфраструктуры», — отметил эксперт. Он пояснил, что в подобных случаях ​транспортная инфраструктура должна развиваться, опережая жилое строительство.


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Комментарии



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