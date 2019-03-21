Названы автомобили, которые сложнее всего угнать

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Эксперты указывают, что с каждым годом преступники изобретают все больше способов взломать машину. Сейчас они отдают предпочтение цифровым методам, позволяющим угнать авто удаленно.Исследователи провели тест, в рамках которого взламывали 11 моделей механически или через уязвимости электронной системы защиты.Высшую оценку получили четыре автомобиля — немецкие Audi e-tron и Mercedes-Benz B-Class, а также британские Jaguar XE и Land Rover Evoque.Шесть моделей — Ford Mondeo, Kia ProCeed, Hyundai Nexo, Porsche Macan, Lexus UX и Toyota Corolla Hybrid — плохо прошли испытания и получили низкие оценки. В результате тестов удалось выяснить, что автомобили подвержены дистанционным кражам.Антирейтинг возглавил японский внедорожник Suzuki Jimny. Эксперты сочли неудовлетворительными системы сигнализации и блокировки колес.