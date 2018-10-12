Названы автомобили, которые дешевеют быстрее всего

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Как говорится в пресс-релизе сервиса, самым выгодным автомобилем для сохранения первоначальной стоимости является Nissan Almera. За год иномарка теряет всего 12% от цены в автосалоне. Второе место между собой поделили Hyundai ix35, Renault Megane и Mitsubishi Lancer, которые за первый год дешевеют на 13%. Бронзу завоевал Chevrolet Spark с 14% потери первоначальной стоимости.Хит-парад антигероев возглавил премиальный Genesis G80, который за год теряет в цене сразу 54%. На втором месте оказались Subaru Outback и Mercedes-Benz C-Класс с потерей первоначальной стоимости за год в 38%. Тройку анти-лидеров закрыл Mercedes-Benz V-Класс, который дешевеет на 29%.Фото: соцсети