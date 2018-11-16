Названо главное слово 2018 года

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Что же касается самого популярного словосочетания, то им стало "токсичные химикаты". Второе место заняло словосочетание "токсичная маскулинность", которое возникло на фоне волны обвинений в сексуальных домогательствах. На третьем месте по поисковым запросам оказалось словосочетание "токсичное вещество" (популярность этого словосочетания связана со скандалом с отравлением Скрипалей в Солсбери).Пятую строчку рейтинга в поиске занимает понятие "токсичная среда". В значении нездоровой или неприятной обстановки, например в офисе. Шестое место — "токсичные отношения", это словосочетание описывает не только отношения в семье или паре, но и влияние политики на общественную жизнь.