Названа победительница конкурса "Мисс Земля — 2018"

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23-летняя девушка занимается маркетингом и свободно владеет английским языком. По данным издания, в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом и тогда у неё появилась мечта когда-нибудь представлять в этом состязании свою страну.Кхань родилась в провинции Бенче на юге Вьетнама. В презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите реки Меконг и тех людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.Россию на конкурсе представляла Дарья Картышова из Нижнего Новгорода.Конкурс "Мисс Земля" проводится с 2001 года.