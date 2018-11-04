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Названа победительница конкурса "Мисс Земля — 2018"

4 ноября 2018 16:47
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В презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите реки Меконг и тех людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.
Студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен завоевала титул "Мисс Земля — 2018", сообщает Rappler. Финал конкурса прошёл на арене, входящей в комплекс ТЦ Mall of Asia в филиппинской Маниле, передает life.ru.

23-летняя девушка занимается маркетингом и свободно владеет английским языком. По данным издания, в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом и тогда у неё появилась мечта когда-нибудь представлять в этом состязании свою страну.

Кхань родилась в провинции Бенче на юге Вьетнама. В презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите реки Меконг и тех людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.

Россию на конкурсе представляла Дарья Картышова из Нижнего Новгорода.

Конкурс "Мисс Земля" проводится с 2001 года. 
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Комментарии



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