Названа дата старта конкурса малых городов и исторических поселений 2019 года

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Финансирование конкурса будет вестись на протяжении шести лет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Правительством Российской Федерации. Суммарный объем средств составит 30 млрд рублей. Муниципалитетам, которые изъявят желание принять участие в конкурсе в будущем году, нужно до 1 декабря 2018 года начать сбор предложений от жителей и до 1 апреля 2019 года подать заявки в федеральную комиссию. Победители станут известны к 1 июня 2019 года.Работы на предыдущий конкурс принимались по определенному стандарту - они должны были учитывать историю и культурное наследие населенного пункта, содержать экономическое обоснование, учитывать мнение граждан, быть профессионально проработанными и вписанными в окружающую среду.В 2018 году город Октябрьск Самарской области был признан победителем конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Эксперты оценивали 198 проектов из 82 российских регионов. Идея с реконструкцией центрального пляжа в Октябрьске была поддержана столичными экспертами. Современная пляжная инфраструктура создаст для жителей города комфортные условия для отдыха и активного времяпрепровождения. Кроме того, реализация проекта сделает более живописным панорамный вид на город с Волги. Октябрьск получил грант в размере 80 млн рублей из федерального бюджета на реализацию своего проекта, передает пресс-служба облправительства.