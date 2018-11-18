Назван самый популярный смартфон у холостяков

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Лидером по поставкам стал смартфон Huawei Honor. Именно это устройство чаще всего покупали на Tmall и JD. Именно эти сайты являются и ведущими ретейлерами в Китае.Ещё одно достижение Huawei — первое место среди других брендов, который превзошёл Apple не только по объёму продаж, но и по показателю выручки. Всего же День холостяка принёс Alibaba более 30 миллиардов долларов.