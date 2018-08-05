Назван самый популярный автомобиль в Москве
5 августа 2018 13:46
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Согласно данным аналитического агентства "Автостат", с января по июнь 2018 года жители столицы приобрели 7120 экземпляров корейского седана. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 15%.
На втором месте расположился Hyundai Solaris, который ранее был назван самым надёжным авто на вторичном рынке — 4753 проданных экземпляра. Третье место у Volkswagen Polo — 4232 автомобиля.
В десятку самых продаваемых в столице машин также попали кроссовер Hyundai Creta, лифтбек Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, KIA Ceed, KIA Sportage и Toyota Camry. Всего же за первое полугодие было продано 112 тысяч новых легковых автомобилей.
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